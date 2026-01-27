“No hay coherencia”: Emilio lanza fuerte llamado de atención al equipo en Exatlón México

La reciente “operación lasaña” del Equipo Rojo, tras la eliminación de un atleta Azul, detonó un momento de alta tensión dentro de la novena temporada de Exatlón México, pues lo que debería ser una intención de celebración rápidamente se transformó en una discusión interna que puso una vez más sobre la mesa la falta de unidad de la escuadra.

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo: Programa del 26 de enero del 2026

Emilio cuestiona la coherencia del Equipo Rojo

A la hora de preparar los alimentos. Emilio fue directo al señalar que el equipo necesita una mayor coherencia y compromiso colectivo, pues para él no importa si se encuentran dentro de La Barraca Metálica o en La Villa 360, advirtiendo en sus palabras que todo se trata de lo mismo, son un equipo . Argumentando frente a cámara que percibe una falta de empatía y trabajo en conjunto al darse cuenta de que no todos los atletas están dispuestos a sumarse cuando hace falta.

El mensaje de Ella: Apoyar también es estar presente

Ante las declaraciones de Emilio , Ella declaró que el equipo debe mantenerse unido y que debe haber disposición, señalando que ella ha preparado alimentos para todos a pesar de que en muchas ocasiones los prepara sabiendo que ella no los consume.

¿Unidad real o apoyo a medias en Exatlón México?

Dentro del intercambio de posturas se puede dejar en evidencia un choque de percepción. Pues mientras Emilio insistía en que la disposición no es pareja, hay miembros que no terminan de integrarse, aclarando que su intención al señalar la falta de disposición no fue atacar de manera personal a nadie, sino hacer un llamado al fortalecimiento de la escuadra.

Humberto y Mati buscan bajar la tensión

Para terminar con el conflicto, Humberto y Mati tomaron la palabra, suavizando el ambiente al recordar que lo verdaderamente importante es convivir todos juntos y mantener la armonía, colocando sobre la mesa que un bufet podría ser la solución perfecta para evitar futuras diferencias.

Un momento clave para el rumbo del equipo

Lo ocurrido dentro del equipo solo dejó en claro que, más allá de los circuitos, Exatlón México también se define en la fortaleza del equipo, demostrando una vez más que la novena temporada no solo exige rendimiento físico, sino también mental.