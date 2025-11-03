Exatlón México| Terror en los circuitos: Así celebró el Equipo Rojo su espeluznante fiesta de Halloween

El terror se apoderó de los circuitos de Exatlón México y, como lo prometido es deuda, la “fiesta colosal de Halloween” llegó. El Equipo Rojo ganó la fiesta durante la Batalla Colosal de la semana pasada, lo que les permitió dejar por unas horas la intensidad de los circuitos para sumergirse en un ambiente de misterio, miedo y sobre todo diversión.

Desde su llegada al túnel, después de lograr escapar de cada cuarto, al resolver los retos mentales, los competidores entraron a un túnel lleno de misterio, pues no sabían lo que les esperaría al final. “Nos recibieron con dos musicales y todo muy bien, luego llegó el DJ y la fiesta se descontroló”, compartió Koke Guerrero, emocionado por la experiencia.

¿Qué pasó en la fiesta de Halloween de Exatlón México?

De acuerdo con lo que se puede observar, el festejo no solo trajo consigo baile y música, sino también momentos entrañables al apelar al recuerdo. “Estoy muy contenta, me recordó mi infancia. Es bonito desconectarse un poco y celebrar con los compañeros”. Por otro lado, Paulette Gallardo sorprendió al revelar entre risas que hacía más de una década que no se disfrazaba, evidenciando no solo el paso del tiempo, sino la necesidad de vivir nuevas experiencias. “Tenía más de 10 años sin ponerme un disfraz y lo disfruté muchísimo. Mis compañeros y yo vivimos algo que superó todas nuestras expectativas”.

Otra gran sorpresa que ha sorprendido a los atletas fue el banquete divertido y distinto, pues Ella Bucio mencionó que la comida fue uno de los grandes atractivos de la noche: “Fue un alivio, todo era diferente a lo que solemos comer en la Villa 360 o en la Barraca Metálica”.

Una noche para recordar dentro de la novena temporada de Exatlón

El Halloween del Equipo Rojo se transformó en uno de los momentos más memorables de la temporada, pues no solo les dio a los atletas un agradable respiro de las grandes tensiones físicas y mentales a las que te puede someter el reality deportivo más demandante de México.