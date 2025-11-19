Nuevo escándalo en Miss Universo: jueces renuncian horas antes del evento por esta desconcertante razón

¡El escándalo no cesa en Miss Universo! A escasas horas de que se lleve a cabo la 74a edición del certamen de belleza más importante del mundo, y tan sólo dos semanas después de la polémica entre Fátima Bosch (Miss México) y el organizador del evento, Nawat Itsaragrisil, una nueva controversia se apodera de la competencia: los jueces comienzan a renunciar.

Entre los jueces que han optado por retirarse de la competencia se encuentra el pianista y compositor franco-libanés, Omar Harfouch, y el entrenador francés y exfutbolista del París Saint-Germain, Claude Makélélé. Ambos dieron a conocer su decisión vía redes sociales, pero ¿por qué decidieron apartarse de la competencia a escasas horas de celebrarse? Te explicamos.

Miss Universo 2025: ¿Por qué renunciaron los jueces antes del certamen?

Según explicó el compositor, su decisión de apartarse de la competencia surge luego de notar ciertas “manipulaciones” en el proceso de selección para las finalistas del certamen. Harfouch acusa a la Organización Miss Universo de fraude y manipulación, por usar “un jurado improvisado” para preseleccionar a las finalistas de la competencia. También asegura que fue “engañado” y que su reputación se vio dañada con tal fraude, por lo que presentará una denuncia oficial ante la fiscalía general de Nueva York contra la Organización.

“Además del fraude estructural, fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba comprometido. El trauma emocional, el daño a la reputación, y el tiempo significativo y la energía que invertí, especialmente en componer música original para un evento que violó los principios fundamentales de la justicia, no son insignificantes y serán incluidos en las demandas legales por daños e indemnización”, se lee en la publicación del reconocido músico francés.

Por su lado, el exjugador del PSG se limitó a citar “motivos personales imprevistos” como la razón principal de su salida como jurado.

¿Qué dice Miss Universe sobre las acusaciones de Omar Harfouch?

Ante las acusaciones de Harfouch, la Organización Miss Universe emitió un comunicado en el que negaron lo dicho por el pianista. De acuerdo con esta, jamás se utilizó a ninguna persona externa para la selección de finalistas, ni para la evaluación de ninguna otra candidata. No obstante, aclararon que el panel externo, al que se refiere Harfouch, es el encargado de calificar los proyectos sociales de las competidoras. Esto no interfiere en el proceso de votación de la corona.

La 74a edición de Miss Universo se llevará a cabo este 21 de noviembre, en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.