Así puedes salir limpio y renovado del temido Mercurio Retrógrado de noviembre

Noviembre llega con una exhalación colectiva pues Mercurio retrógrado regresó, del 10 al 29, y con él, esas semanas raras donde todo parece trabarse, malentendidos aparecen de la nada y la energía se siente como si camináramos contra el viento. Aunque el fenómeno es astronómico, su interpretación astrológica inspira a millones a “reiniciar” su vida emocional, mental y hasta social.

Según la astrología, cuando Mercurio deja de retrogradar, comienza una fase de reajuste. No es magia, pero sí una oportunidad simbólica para poner orden. Los astrólogos aseguran que los días posteriores son clave para dejar atrás bloqueos de comunicación, proyectos atorados y emociones densas.

A continuación, te dejamos los mejores tips para que salgas “limpio e intacto” de está fecha tan temida.

Rituales y Acciones para “Salir” del Retrógrado

No necesitas velas mágicas (aunque si te gustan, adelante). Aquí algunas acciones simbólicas que muchos creen que ayudan a sacudirse la energía retrograda:

Escribe y quema: Haz una lista de lo que te complicó en estas semanas: enojos, miedos, conversaciones pendientes. Quémala de forma segura como símbolo de liberación.

Limpieza digital: El retroceso mercurial afecta lo mental y tecnológico. Borra correos, limpia tu galería, acomoda carpetas. Según la astrología, esto ayuda a reactivar el flujo mental.

Habla lo que no dijiste: Mercurio rige la comunicación… y durante su retroceso, todo se enreda. Ahora es momento de aclarar mensajes, disculpas, pendientes emocionales.

Reorganiza tus proyectos: Si algo no avanzó, no te culpes. Hoy puedes reescribir planes, confirmar fechas y tomar decisiones que antes se sentían confusas.

La Energía de Noviembre: ¿Renacer o Repetir?

Astrológicamente, noviembre marca una transición hacia el cierre del año: introspección, revisión de metas y preparación para recibir nuevas oportunidades. Con Mercurio avanzando de nuevo, muchos creen que se abre un portal simbólico para resolver lo que parecía imposible.

El mensaje general es claro: salir de Mercurio retrógrado no es sobrevivir… es renacer con más claridad.