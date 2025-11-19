Christian Nodal hizo una polémica confesión sobre por qué no nombró a Ángela Aguilar en los Latin Grammy

Christian Nodal estuvo presente en los Latin Grammy pero hubo mucho revuelo ya que en su discurso no mencionó a su esposa Ángela Aguilar. La prensa fue muy crítica con él debido a este accionar por loque decidió romper el silencio y dar su versión de lo ocurrido.

En los Latin Grammy, Christian Nodal recibió un reconocimiento por lo que subió a los escenarios para agradecer a su familia, amigos y equipo de trabajo. Lo llamativo fue en ningún momento mencionó a Ángela Aguilar ya que cuando estuvo con Cazzu o Belinda, si fueron nombradas públicamente.

Nodal en su discurso dijo:“Muchísimasgracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor. Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP, Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia. ¡Arriba Caborca, Sonora y arriba la raza latina!”.

¿Cuál fue el motivo por el que Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar?

Después de la audiencia que tuvo Nodal en el Reclusorio Oriente, fue abordado por la prensa que cuestionó al cantante sobre esta omisión que había realizado en cuanto a su esposa. De esta manera es que él dijo que no haberla nombrado no es por falta de importancia.

“Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”, contestó Nodal a los medios presentes.

A esto también agregó que el ritmo de trabajo que lleva es agotador por lo que ese día se encontraba cansado;“No sé si han visto mi agenda. He estado muy cansado. Esa misma noche tenía un show, por tres noches seguidas”.

Para finalizar reconoció que sus discursos suelen ser improvisados por lo que en ese momento prefirió englobar a todos en la palabra “familia”. “Me encantaría tener los mejores discursos, pero improviso mucho y eso fue lo del momento. Creo que más de una persona merecía un discurso más especial, porque muchos me dedicaron fortaleza y tiempo. Una de ellas fue mi esposa. Para mí fue muy fácil decir ‘familia’”.