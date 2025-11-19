Gerardo Ortiz enfrenta una sentencia en EE.UU tras estar vinculado con el crimen organizado

Gerardo Ortiz debe asistir hoy a un Tribunal Federal de Los Ángeles, para enfrentar una sentencia por el hecho que lo involucra con transacciones financiera con una empresa que está vinculada con una organización muy peligrosa en México.

Gerardo Ortiz - Y Me Besa (Official Video)

Así es que el exponente de los corridos tumbados debe estar ante la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong en punto de las 15:00 horas, tiempo local. Allí se dictará sentencia para que se le indique cuál sería la sentencia que deberá de cumplir por las transacciones financieras que se vincularon con la empresa que está ligada al crimen organizado en México.

El cantante estuvo colaborando tres meses con el FBI en la investigación con su ex mánager, José Ángel del Villar. Debido a su ayuda es que espera poder evitar la cárcel en Estados Unidos, esto podría ocurrir debido a que llegó a un acuerdo de culpabilidad y cooperación con el gobierno de la Unión Americana.

¿Qué se sabe del caso de Gerardo Ortiz en Estados Unidos?

El caso que se abrió en contra de Gerardo Ortiz en Estados Unidos por transacciones ligadas al crimen organizado, lo tiene como culpable desde el 28 de mayo del 2025.Su cargo es por conspiración para realizar transacciones con una empresa que está vinculada con el crimen organizado en el país.

A esto tenemos que agregar que el vínculo que habrían encontrado era entre el cantante y la empresa ligada con la banda criminal, sería por unos conciertos que se realizaron por 'Del Records' en colaboración con Gallística Diamante. Los conciertos por los que se vinculó al artista con el crimen organizado se realizaron en el2018.

El cantante tiene un problema ligado a Gallística Diamante que es una promotora de eventos que forma parte de las empresas de un sujeto que está señalado como un blanqueador de dinero de una banda criminal.

Así es que este tipo de eventos generó aproximadamente 1.5 millones de dólares, por lo que se habrían realizado transacciones entre el equipo de Gerardo Ortiz con una empresa que está siendo investigada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Debido a la colaboración que prestó el cantante, se espera que cuente con libertad condicional y una multa no especificada (además de lafianzade10 mil dólares que ya pagó tras declararse culpable).