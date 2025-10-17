Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | “Todo o nada”: los atletas se juegan su permanencia
La primera Batalla por la Supervivencia de la noche llega con todo: Los atletas lo saben, aquí se juega más que una medalla… se juega su permanencia.
La tensión se siente en el aire y las estrategias empiezan a ponerse a prueba en la primera Batalla por la Supervivencia de esta noche. Los atletas saben que este punto marca un antes y un después en la competencia: un error podría costarles su lugar, y la confianza excesiva podría volverse su peor enemigo
