Exatlón México | Programa Completo | Una semana de impacto en la novena temporada! Lesiones, refuerzos y batallas que lo cambiaron todo

La novena temporada de Exatlón México vivió una de sus semanas más emocionantes y llenas de giros inesperados. Tras la dolorosa salida de Paola por lesión, los corazones de los fans se estremecieron, mientras Michelle Tanori se despidió en una eliminación llena de sentimientos encontrados. Pero el show no se detiene: el circuito siguió rugiendo con Batallas por la Supervivencia, enfrentamientos al límite y estrategias que pusieron a prueba tanto la mente como el cuerpo de los atletas. Con la llegada de dos nuevos refuerzos al Equipo Azul, Vanessa López y Dana Castro, la competencia se recarga de energía y determinación.