Exatlòn Mèxico | Programa Completo | ¡Explota la tensión! Estrategias, drama y rivalidad al máximo en la novena temporada

El más reciente programa de Exatlón México encendió los ánimos con batallas épicas, emociones intensas, sorprendentes actuaciones de novatos y premios de lujo.

La competencia en Exatlón México alcanzó niveles de intensidad impresionantes, con los rojos dominando los circuitos y los azules apostando todo en una estrategia desesperada por recuperar terreno. Las emociones se desbordaron cuando Antonio Rosique anunció la Batalla Colosal, un reto decisivo con premio en Punta Cana que elevó la adrenalina al máximo.

