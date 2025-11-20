inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México
Exatlón México | Programa Completo | Estrategias, giros inesperados y momentos clave que marcaron el programa de hoy

El programa de hoy en Exatlón México dejó estrategias, emoción y sorpresas que movieron por completo el rumbo de la competencia.

Exatlón México dejó una jornada llena de emoción, estrategia y momentos decisivos que definieron el rumbo de la competencia, con duelos cerrados, discusiones tácticas, medallas disputadas punto a punto y tensiones entre equipos que continúan creciendo mientras rojos y azules buscan mantenerse en la pelea.

