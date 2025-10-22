inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Programa completo | Entre gloria y frustración: Los momentos más intensos de la novena temporada

Cada minuto cuenta en Exatlón México. Las emociones se desbordan, los equipos viven cambios inesperados y los duelos se vuelven más intensos que nunca en una jornada que promete quedar grabada en la historia del programa.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

El nuevo episodio de Exatlón México trajo consigo una ola de emociones, estrategias y giros inesperados que mantuvieron a los fanáticos al borde del asiento. Desde la frustración en las pistas hasta las celebraciones más intensas, cada instante demostró que la competencia se encuentra en uno de sus puntos más críticos.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×