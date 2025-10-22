Exatlón México | Programa completo | Entre gloria y frustración: Los momentos más intensos de la novena temporada
Cada minuto cuenta en Exatlón México. Las emociones se desbordan, los equipos viven cambios inesperados y los duelos se vuelven más intensos que nunca en una jornada que promete quedar grabada en la historia del programa.
El nuevo episodio de Exatlón México trajo consigo una ola de emociones, estrategias y giros inesperados que mantuvieron a los fanáticos al borde del asiento. Desde la frustración en las pistas hasta las celebraciones más intensas, cada instante demostró que la competencia se encuentra en uno de sus puntos más críticos.
