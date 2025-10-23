Exatlón México | Programa completo | Entre medallas, duelos y alianzas: así se vive el nuevo capítulo en la novena temporada

La competencia en Exatlón México ha alcanzado un punto crítico: Los equipos rojo y azul enfrentan una seguidilla de duelos que ponen a prueba no solo su fuerza física, sino también su estabilidad emocional y su capacidad de estrategia. Desde la Batalla por La Medalla Femenil, donde cada victoria puede significar una semana más dentro del reality, hasta la lucha por La Villa 360, el escenario se ha llenado de tensión, celebraciones y hasta roces entre los atletas.