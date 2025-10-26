inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa completo | No basta con desearlo, para vencer hay que dar más del 100%

Así se vivió una eliminación más en Extalón México, donde el Equipo Rojo y el Equipo Azul se midieron en una intensa competencia.

Este domingo de Exatlón México vivimos grandes emociones, donde la intensidad y la destreza llevó al límite a nuestras atletas, quienes dejaron lo mejor de sí mismas en un circuito que exige más del 100%.

Este reality deportivo constantemente se mantiene en cambios grandes, donde el mínimo error o el mínimo descuido condicionan a todo un Equipo y al mismo tiempo motiva al otro.

La competencia cada vez llega a niveles más intensos y día a día lo podemos notar dentro de nuestros atletas, quienes de la mano de La Máxima Autoridad, Antonio Rosique nos están dando una temporada inolvidable.

