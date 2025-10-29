inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa completo | La noche más colosal: Triunfos azules, derrotas rojas y una terrorífica Fiesta de Halloween

Una noche llena de emociones, victorias y sustos se vivió en Exatlón México. Mientras el Equipo Azul brilló con una nueva medalla, el Equipo Rojo cayó en frustración antes de enfrentar la noche más tétrica del año: la Super Fiesta de Halloween al Estilo Colosal.

Exatlón México encendió la emoción con una jornada llena de giros inesperados. El Equipo Azul volvió a dominar la arena al conquistar una nueva medalla individual que les otorgó una vida extra y un impulso hacia la gran final. En contraste, El Equipo Rojo vivió momentos de tensión, miedo y frustración al ver cómo la victoria se les escapa entre las manos. Pero las emociones no terminaron ahí: Antonio Rosique sorprendió a los atletas al recibirlos en la noche más tétrica del año, donde la “Mansión de los Sustos” se convirtió en un auténtico desafío.

