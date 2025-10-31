Exatlón México |Programa completo | Entre el dolor y la gloria: los atletas enfrentan los días más duros de la temporada

Exatlón México vivió una semana llena de emociones encontradas, marcada por la tristeza, la valentía y el espíritu competitivo que define a sus atletas. Desde el terror de Halloween, que se apoderó de los circuitos con pruebas temáticas y desafíos inesperados, hasta las pérdidas familiares que conmovieron a todos en la villa, los participantes demostraron que la fuerza va más allá del rendimiento físico