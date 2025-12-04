Exatlón México | Programa Completo | El momento que cambió el rumbo del episodio: Tensión, estrategia y sorpresas inesperadas. ¿Qué pasó?

El programa de hoy en Exatlón México dejó a todos sin aliento al combinar momentos de máxima tensión, sorpresas inesperadas y jugadas que redefinieron la dinámica entre rojos y azules, quienes se enfrentaron con más ferocidad que nunca por ventajas clave que podrían impactar directamente el rendimiento de sus escuadras en los próximos días.