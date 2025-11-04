Exatlón México | Programa completo | La competencia vive una noche llena de emociones: victorias, duelos, sorpresas y el anuncio de Rosique que lo cambia todo

La competencia en Exatlón México alcanzó uno de sus puntos más intensos con un programa lleno de momentos que los fanáticos no olvidarán. El Equipo Rojo celebró con euforia su llegada a La Villa 360, reafirmando su dominio dentro de la novena temporada, mientras El Equipo Azul lucha por salir del bache tras varias derrotas consecutivas. En La Zona de Peligro, doce mujeres enfrentaron el desafío más duro hasta ahora, dejando claro que ninguna está dispuesta a rendirse.