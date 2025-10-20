Exatlón México | Programa completo | La competencia se sacude: Accidente, pelea y un adiós que marcó la temporada
Una jornada de emociones encontradas estremeció Exatlón México: entre duelos encendidos, un accidente inesperado y una despedida que tocó el corazón de todos, la competencia sigue demostrando que no hay descanso para los verdaderos guerreros.
La novena temporada de Exatlón México vivió una de sus semanas más intensas y emotivas, marcada por la tensión, las lesiones y las decisiones difíciles. El accidente de Aristeo Cázares paralizó a todos los espectadores y a sus compañeros, quienes entre lágrimas despidieron al atleta tras confirmarse su salida del reality debido a una fuerte lesión en la rodilla. Mientras tanto, dentro de la Batalla por la Villa 360, la rivalidad entre los equipos rojo y azul alcanzó un punto crítico, al llegar a los empujones, dejando ver la presión que viven los atletas día a día.
