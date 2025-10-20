Exatlón México | Programa completo | La competencia se sacude: Accidente, pelea y un adiós que marcó la temporada

La novena temporada de Exatlón México vivió una de sus semanas más intensas y emotivas, marcada por la tensión, las lesiones y las decisiones difíciles. El accidente de Aristeo Cázares paralizó a todos los espectadores y a sus compañeros, quienes entre lágrimas despidieron al atleta tras confirmarse su salida del reality debido a una fuerte lesión en la rodilla. Mientras tanto, dentro de la Batalla por la Villa 360, la rivalidad entre los equipos rojo y azul alcanzó un punto crítico, al llegar a los empujones, dejando ver la presión que viven los atletas día a día.