Exatlón México |Programa completo | Entre lágrimas, rivalidades y sorpresas la competencia se complica cada día más

Exatlón México vivió una jornada que quedará grabada en la memoria de los fanáticos. Tras la impactante salida de Aristeo Cázares, el ambiente dentro del Equipo Rojo se volvió más tenso que nunca, con derrotas consecutivas que golpearon su ánimo y pusieron en riesgo la estabilidad del grupo. Mientras tanto, El Equipo Azul sigue mostrando una fuerza imparable, sumando victorias y fortaleciendo su unión en cada circuito.