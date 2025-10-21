inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México |Programa completo | Entre lágrimas, rivalidades y sorpresas la competencia se complica cada día más

El programa de esta noche en Exatlón México lo tuvo todo: Emociones al límite, tensiones dentro de los equipos, un adiós inesperado y una nueva batalla que cambiará el rumbo de la competencia.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Exatlón México vivió una jornada que quedará grabada en la memoria de los fanáticos. Tras la impactante salida de Aristeo Cázares, el ambiente dentro del Equipo Rojo se volvió más tenso que nunca, con derrotas consecutivas que golpearon su ánimo y pusieron en riesgo la estabilidad del grupo. Mientras tanto, El Equipo Azul sigue mostrando una fuerza imparable, sumando victorias y fortaleciendo su unión en cada circuito.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×