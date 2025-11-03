Exatlón México | Programa completo | Nuevas alianzas, regresos inesperados y emociones al límite en una semana decisiva
Una semana llena de emociones marcó el rumbo de Exatlón México: Nuevos refuerzos, despedidas inesperadas y una batalla por la Villa 360 que dejó al límite a los atletas.
La novena temporada de Exatlón México vivió una de sus semanas más intensas y emocionantes, marcada por el drama, la estrategia y la llegada de nuevos refuerzos que prometen revolucionar la competencia. El Equipo Rojo celebró con fuerza su victoria en la Batalla Colosal y la llegada de Mau, un experimentado atleta que regresa con la misión de fortalecer al equipo y cambiar su destino. Mientras tanto, el Equipo Azul recibió a José, un nuevo integrante que busca adaptarse rápidamente y demostrar su talento en los exigentes circuitos.
Galerías y Notas Azteca UNO