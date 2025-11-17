Exatlón México |Programa Completo | Atletas en tensión: Nuevas rivalidades, giros inesperados y estrategia al límite
La intensidad sube en Exatlón México con nuevas tensiones, estrategias ocultas y momentos clave que podrían cambiar por completo el rumbo de la competencia.
En un arranque de semana cargado de adrenalina, Exatlón México vuelve a encender la pantalla con duelos que ponen a prueba la resistencia emocional y física de cada atleta, mientras los Equipos Azul y Rojo atraviesan un momento crucial marcado por victorias apretadas, derrotas que pesan y estrategias que comienzan a redefinir alianzas dentro de la competencia; Con los azules impulsados por una racha que los mantiene motivados y a los rojos ajustando su estrategia para recuperar terreno.
