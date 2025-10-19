Exatlón México |Programa completo |Entre lágrimas y tensión: La batalla termina en caos por la lesión de Aristeo

La más reciente emisión de Exatlón México estuvo marcada por la intensidad, la tensión y un momento que dejó a todos con el corazón en la mano. Lo que comenzó como una vibrante batalla entre los equipos Rojo y Azul terminó en una escena de angustia cuando Aristeo Cázares sufrió un fuerte accidente en la rodilla durante el Duelo de Eliminación, lo que obligó a Antonio Rosique a suspender la competencia de inmediato para que el atleta recibiera atención médica.