Exatlón México | Programa completo | La competencia sorprende con giros inesperados y batallas llenas de adrenalina
El fuego de Exatlón México está más encendido que nunca. Entre medallas, estrategias y momentos decisivos, los atletas viven una semana llena de emociones.
En una noche repleta de tensión y emociones, Exatlón México volvió a demostrar por qué es el reality deportivo más desafiante de la televisión. Los atletas del Equipo Rojo y del Equipo Azul se enfrentaron en duelos intensos que no solo pusieron a prueba su resistencia física, sino también su fortaleza mental.
