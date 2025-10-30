inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa completo | Entre lágrimas, victorias y nuevos comienzos: así se vivió el capítulo más intenso de la competencia

Una noche que lo tuvo absolutamente todo: emociones, estrategia, lágrimas y celebración. Exatlón México volvió a demostrar por qué es la competencia más apasionante de la televisión.

El nuevo episodio de Exatlón México estuvo lleno de momentos que mantuvieron a los fans al borde de sus asientos. Desde el conmovedor mensaje de Antonio Rosique tras el fallecimiento de la abuelita de Ella Bucio, hasta la explosiva presentación de Michell Tanori, el nuevo refuerzo del Equipo Azul, la noche se convirtió en un vaivén de emociones.

