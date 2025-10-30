Exatlón México | Programa completo | Entre lágrimas, victorias y nuevos comienzos: así se vivió el capítulo más intenso de la competencia

El nuevo episodio de Exatlón México estuvo lleno de momentos que mantuvieron a los fans al borde de sus asientos. Desde el conmovedor mensaje de Antonio Rosique tras el fallecimiento de la abuelita de Ella Bucio, hasta la explosiva presentación de Michell Tanori, el nuevo refuerzo del Equipo Azul, la noche se convirtió en un vaivén de emociones.