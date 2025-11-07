inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa Completo | ¡Semana de impacto! Lesiones, rivalidades y victorias que encendieron la competencia

Los circuitos se encendieron y las emociones se desbordaron: Lesiones, rivalidades y festejos marcaron la novena temporada Exatlón México.

La novena temporada de Exatlón México continúa demostrando por qué es el reality deportivo más intenso de la televisión. En los circuitos más recientes, el drama y la emoción se apoderaron de la competencia. Desde la lucha interna por darlo todo en cada competencia hasta las duras batallas por la supervivencia, los equipos Rojo y Azul vivieron jornadas que quedarán grabadas en la memoria de los fans.

