Nuevo revés para La Granja VIP: ¿qué pasó con el presupuesto y qué fallas encontró el Mayoral?

El "Tío Pepe", El Mayoral de La Granja VIP que está muy atento a todo el funcionamiento del huerto y el establo, presentó su esperado informe de la cuarta semana de labores: ¡hubo avances, pero también muchas fallas que llevaron a una nueva reducción del presupuesto!

¿Cómo quedó el presupuesto de La Granja VIP para la quinta semana?

Aunque Kike Mayagoitia y "El Patrón" se mostraron ilusionados con la posibilidad de que el presupuesto aumentara aunque sea en un 90% debido a que consideraron que todos trabajaron bien, "El Tío Pepe" dejó una sensación de incomodidad en La Granja VIP cuando anunció una nueva reducción... ¡la semana 5 quedó con el 70 por ciento del presupuesto!

"El equipo de peones ha presentado una visible mejoría en su desempeño y todo ha funcionado mejor gracias a eso", reconoció El Mayoral; sin embargo, hubo fallas sobre todo con Sergio Mayer Mori y el cuidado del huerto de La Granja VIP que acabaron por jugarle en contra a todos.

"El Capataz ha tenido faltas de liderazgo oportuno con el equipo, lo que se refleja en alguna deficiencia de los labores: la construcción de la casa de los cerditos se comenzó un poco tarde, y el huerto es una parte muy importante que no hemos atendido correctamente, siento un poco de descontrol", consideró el "Tío Pepe".

"El veredicto para esta semana es que se va a recibir únicamente un 70%", concluyó El Mayoral de La Granja VIP.

Sobre las reacciones de los granjeros, fue Kim Shantal quien se robó los reflectores al protestar por esta decisión ya que consideró que fue injusta: "No tanto, no estoy de acuerdo porque por ejemplo, si hay problemas con el huerto es porque no se ha presentado la persona que nos tiene que asesorar, además de que no hay una entrada de agua", explicó.

Por otra parte, los críticos de La Granja VIP consideraron que las celebridades sí cayeron en una "zona de confort" en donde el cuidado de las plantas y los animales quedaron en un segundo plano, mientras que Ferka se lanzó directamente contra Sergio Mayer Mori ya que opinó que se vio demasiado relajado en sus labores.

