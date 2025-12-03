Quedó inconsciente en 2008, fue estrella de La Liga MX y ahora se perfila como el gran favorito para ganar Exatlón México

César Villaluz fue uno de los talentos más prometedores del fútbol nacional; también protagonizó un momento de alta tensión dentro de la Liga MX, durante la final del Apertura 2008 entre Cruz Azul y Toluca, en donde sufrió un fuerte choque que lo mantuvo inconsciente por algunos minutos. No obstante, más de una década de lo ocurrido, el exfutbolista se ha vuelto uno de los grandes favoritos para ganar la gran final de la novena temporada de Exatlón México, el reality deportivo más demandante de México.

¿Por qué quedó inconsciente César Villaluz?

Recordemos que Villaluz protagonizó un choque brutal contra José Cruzalta, que lo dejó incipiente al instante, provocando una lesión intracraneal que derivó en consecuencias de salud negativas. Este fuerte momento de su vida lo llevó a enfrentarse a una dura realidad marcada por lesiones y bancas.

¿Qué hace Villa Luz en Exatlón México?

A pesar de que sus momentos dentro de las canchas de fútbol han pasado, los reflectores siguen enfocando a un gran atleta de alto rendimiento, pues dentro de Exatlón México Villaluz ha logrado posicionarse como una figura pilar de la escuadra roja en su novena temporada, incluso siendo señalado como uno de los grandes favoritos para ver en la tan esperada final del reality deportivo más demandante de todos los tiempos.

Dentro de la actual temporada de Exatlón México, Villaluz ha destacado junto con Humberto y Mono como un atleta con gran experiencia que ofrece serenidad y fortaleza al equipo, pues en más de una ocasión se ha señalado su temperamento callado y serio.

Villaluz, el favorito de la novena temporada de Exatlón México

Para los fans de la novena temporada de Exatlón México, César Villauz es una figura clave, la cual ha sido reconocida por todos los seguidores del programa y por los atletas que la confirman, gracias a que ha mantenido un gran récord de victorias, siendo uno de los más fuertes de la escuadra roja para llegar a la gran final.

