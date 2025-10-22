Última hora: Muere actriz tras ser atropellada mientras manejaba su bicicleta

Hay una real consternación de parte de los medios locales por el fallecimiento inesperado de la actriz, Tomoko Takahashi. Y es que con solo 39 años y al ser atropellada, su agencia confirmó su muerte ocurrida la madrugada del pasado 16 de octubre. Estos son los detalles del trágico deceso de la reconocida artista japonesa.

¿Cómo ocurrió la muerte de esta actriz atropellada?

Tal como se leyó en el comunicado que su agencia actoral lo indicó, esto ocurrió el pasado 16 de octubre. La actriz reconocida por su participación en series como Emergency Interrogation Room o Dr. Nurse Aid, andaba en su bicicleta cuando fue embestida por un conductor, el cual se fue a la fuga tras impactar a la artista japonesa.

Según las declaraciones de este sujeto de 38 años, se quedó dormido por un momento, lo cual provocó que golpeara a la mujer. Él indica que se marchó porque nunca vio que atropellara a alguien. “Me quedé dormido mientras conducía y sentí que había golpeado algo, pero no me di cuenta de que era una persona”.

Ante eso, las autoridades lo atraparon unas horas después para seguir con los lineamientos correspondientes en un caso de homicidio por negligencia y atropello mas fuga.

El 18 de octubre, su agencia, One Production, anunció en su sitio web oficial el fallecimiento de Tomoko Takahashi en un accidente automovilístico. Tenía 39 años. La agencia declaró: "Tomoko Takahashi falleció repentinamente en un accidente automovilístico la madrugada del 16. Todavía no lo podemos creer y nos cuesta aceptarlo". Añadieron: "Tomoko Takahashi trabajó arduamente como miembro fundador de nuestra compañía. Todos la querían por su gran sentido de la responsabilidad y su generosidad. Le agradecemos sinceramente su contribución". El funeral se celebrará solo con la presencia de familiares y amigos cercanos, de acuerdo con los deseos de su familia. La agencia añadió: "Agradecemos sinceramente a todos quienes la apoyaron y a quienes participaron en su vida por su cálido apoyo".

¿Cómo despedirán a Tomoko Takahashi, actriz atropellada?

La actriz, presume la agencia que dio la noticia, tuvo un funeral privado donde solamente asistieron amigos y familiares. En ese sentido, también agradecieron a todas las personas con las que colaboró y que la apoyaron en vida.

La actriz parece que falleció al momento de recibir el impacto del vehículo del hombre que supuestamente se quedó dormido. Aunque un ciudadano la encontró momentos después para reportar de inmediato el accidente, se indica que la artista ya estaba muerta.

“Es difícil de aceptar. Takahashi Tomoko fue fundadora de nuestra compañía y trabajó con pasión. Era muy responsable, afectuosa y muy querida”.