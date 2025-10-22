¡Por poquito! Equipo Azul ganó el Huevo Dorado, a pesar de los castigos por los errores de Omahi

La competencia por el Huevo Dorado en La Granja VIP estuvo muy reñida. Esta semana, el reto exigió precisión, agilidad y trabajo en equipo, y aunque el Equipo Azul (conformado por quienes sacaron la pelota verde en la dinámica) cometió errores que les costaron segundos valiosos, lograron alzarse con la victoria, con todo y regañada incluida.

El Equipo Azul estuvo conformado por Omahi, La Bea, Manola, Kike, El Patrón, Sandra y la capitana Lis Vega. Mientras que el Equipo Rojo, con Eleazar como capitán, fue formado por Sergio, Teo, Jawy, Fabiola, Lola y Alfredo.

¿Qué error cometió Omahi durante el Juego del Huevo Dorado?

La dinámica parecía sencilla en papel, pero en la práctica fue todo un caos. Los granjeros tenían que transportar agua entre ellos sin tocar los recipientes del compañero y sin bajarse de una plataforma. Todo esto, después de liberar una pelota de un laberinto para poder comenzar.

Omahi fue uno de los primeros en entrar en acción, pero también el primero en cometer un error. Lanzaba el agua más de una vez por turno, lo cual violaba las reglas del juego. Kristal lo detuvo con una advertencia clara, si repetía la falta, su equipo sería descalificado. Esto provocó que el Equipo Azul perdiera 20 segundos clave como amonestación, aunque afortunadamente Omahi corrigió a tiempo y no repitió la falla.

¿Quién ganó el Juego del Huevo Dorado en La Granja VIP?

A pesar de la desventaja, el Equipo Azul logró coordinarse y superó al Equipo Rojo, aunque por muy poco. La estrategia fue liderada por Lis Vega, quien asumió la capitanía luego de que Kike, originalmente designado, le cediera el lugar como un gesto para favorecerla si ganaban, ya que ella se encuentra nominada esta semana.

Al final, el esfuerzo rindió frutos. Con el vitrolero lleno dos centímetros más que lo que alcanzó a cubrir el equipo contrario, el Equipo Azul celebró la victoria. Lis alzó el Huevo Dorado que se abrió en el ajetreo del festejo, aunque fue cerrado de inmediato para cumplir con las reglas del programa. El privilegio que contiene se revelará durante la Asamblea.

