Ernesto Cázares revela los secretos del circuito más brutal de Exatlón México

Los circuitos de Exatlón México están diseñados para llevar al límite a los atletas, pues no solo se trata de correr rápido, sino de dominar giros, alturas, superficies inestables y mantener la concentración bajo la máxima presión, como lo demuestra Ernesto Cázares, quien se dio a la tarea de explicar que desde la salida se debe acelerar, pero sin perder el enfoque, ya que cualquier movimiento en falso puede provocar una caída o un golpe que afecta el resto del recorrido.

Los errores más comunes al iniciar un circuito en Exatlón México

Uno de los fallos más frecuentes es salir demasiado rápido; de acuerdo con Ernesto, es importante aprender a usar los ángulos correctamente para ganar impulso y evitar choques . “En esta primera parte del circuito, la clave está en combinar velocidad con técnica”.

Obstáculos en movimiento: La parte más peligrosa del circuito

Ernesto señala que las plataformas móviles representan uno de los mayores retos en Exatlón México. Estas estructuras obligan a los atletas a dar pasos firmes y seguros.

¿Dónde pueden “respirar” los atletas durante el recorrido?

Al contrario de lo que muchos se podrían imaginar, algunos tramos del circuito permiten recuperar aire. Ernesto señaló que existen secciones que sirven para tomar aire y volver de manera explosiva al siguiente punto. Este pequeño respiro es vital para cerrar el circuito con fuerza y evitar errores por agotamiento.

Técnicas para superar bajadas, subidas y obstáculos altos

Ernesto señala que, en las zonas de bajada y ascenso, el uso correcto de manos y pies marca la diferencia, pues es importante apoyarse con las cuatro extremidades si es que se quiere tener un mejor agarre, especialmente si es que llueve. Además, el pilar del Equipo Azul mencionó la importancia de cuidarse de los bordes y de las esquinas, ya que cualquier golpe puede provocar desconcentración e incluso perder el punto.

La zona de tiro: Donde se define todo en Exatlón México

El cierre del circuito llega con la zona de tiro, momento que pone tenso a todos los atletas, pues después de una carrera explosiva se tiene que llegar con calma y bajar el ritmo para tener una mejor puntería, demostrando así que los circuitos de Exatlón México no solo llevan al borde físico a los atletas, sino también mental.