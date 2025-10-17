Exatlón México | Duelo de Eliminación | Rosique lanza una advertencia sobre Doris y deja a todos en shock

El ambiente en Exatlón México está más tenso que nunca. Durante el Duelo de Eliminación, Antonio Rosique sorprendió a todos con una advertencia directa sobre lo que podría pasar con Doris, una de las competidoras más fuertes y queridas de la novena temporada. Sus palabras dejaron a los atletas al borde, generando incertidumbre y un aire de preocupación dentro de ambos equipos. Nadie sabe exactamente qué planea Rosique, pero sus declaraciones sugieren que algo grande está por suceder y podría cambiar por completo el rumbo de la competencia.