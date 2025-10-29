¡El Equipo Azul desata su poder oculto! Surgen ‘Los Guerreros de la Luz’ y las misteriosas Máscaras de Poder

El Equipo Azul presenta una estrategia que nadie vio venir: “Las Máscaras de Poder”, un concepto que, según sus miembros, los convierte en auténticos superhéroes del Exatlón bajo el nombre de “Los Guerreros de la Luz”. Con identidades tan impactantes como Black Lion, Golden Boy, Power Pink, Ninja Celestial, Eve Green y Blue Wizard, la escuadra azul asegura que estas máscaras no solo simbolizan unión y fuerza, sino también una conexión mística que eleva su rendimiento al máximo nivel.