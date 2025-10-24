Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | ¡Batalla sin límites! Las mujeres de Exatlón México lo dejan todo por su supervivencia

El fuego de la competencia arde más que nunca en Exatlón México, donde las mujeres protagonizan una de las batallas más emocionantes de la temporada. La prueba de supervivencia llega para poner a cada atleta al límite, exigiendo no solo resistencia física, sino también fortaleza mental y emocional. Con semanas de desgaste, lesiones y rivalidades acumuladas, cada una de ellas sabe que este duelo no solo define su futuro en el reality, sino su legado dentro de la competencia.