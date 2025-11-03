¿Qué le pasó a William Arroyo? La lesión que cambio su futuro dentro de Exatlón México

No cabe duda de que Exatlón México tiene una de las competencias más demandantes de los últimos años y prueba de ello, fue lo ocurrido con William Arroyo, atleta del Equipo Rojo, quien vivió uno de los momentos más tensos de la semana, al sufrir una lesión en el hombro durante una de las pruebas de la semana pasada y la cual lo llevo a abandonar la novena temporada hasta nuevo aviso.

De acuerdo con lo que se pudo observar dentro de la competencia, William corría con gran velocidad y determinación mientras cargaba una barra metálica, lo que posiblemente le causó la lesión que visiblemente lo dejó en mal estado. No obstante, el atleta se negó a recibir atención médica de manera inmediata, lo que generó preocupación entre sus compañeros y, por supuesto, entre los fans del programa.

¿Qué pasará con William Arroyo dentro de la novena temporada de Exatlón México?

A pesar de que el atleta con gran fuerza decidió continuar con la carrera e incluso intentar “colocar su brazo de nuevo”, tuvo que ser intervenido por el servicio médico del programa, el cual lo mantiene bajo observación y aunque se encuentra de nuevo con sus colegas dentro del Equipo rojo, tendrá que abandonar la competencia para cuidar de su salud.

Una vez pasado el susto, el deportista se mantiene con actitud positiva. “Me siento un poco sacado de onda, no es algo que me pase normalmente ni a lo que esté acostumbrado. Fue un momento muy rápido; en mi mente nunca pasó el pararme, solo pensaba en seguir corriendo, en no parar, seguir, seguir, seguir”, expresó William tras el incidente. Además, William agregó: “Ya después, cuando tuve la oportunidad, toqué el hombro y dije: ‘aquí está’, y espero que se acomode bien”.

El reto de ser menor dentro de Exatlón México

Dentro de la comunidad de Exatlón México, la lesión de William ha generado una gran ola de poyo, pues los fans no solo destacan la entrega, disciplina y fuerza mental con la que cuenta el atleta, sino también abogan por su pronta recuperación, pues su continuidad dentro de la novena temporada se ha visto terminada al menos por ahora.

¿Qué pasó con El Equipo Rojo?

Los atletas del Equipo Rojo y familia de William dentro de la novena temporada no dudaron en demostrar su preocupación y apoyo, pues, aunque su lesión representa un golpe a la motivación de la escuadra, también es un gran impulso para salir a ca circuito a darlo todo por su amigo que está en recuperación.