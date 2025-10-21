Exatlón México | Zona de Peligro | Mujeres en riesgo y Rosique lanza una advertencia que cambia todo

La competencia en Exatlón México entra en una de sus fases más intensas con el regreso de la temida Zona de Peligro, y esta vez son las mujeres quienes deberán demostrar su fortaleza en la arena. Antonio Rosique, con su característico tono de liderazgo, dejó una frase que marcó la jornada: “Que la presión no te limite”, un recordatorio de que el verdadero desafío del Exatlón México no solo se libra en los circuitos, sino también en la mente.