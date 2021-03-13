Exatlón: Pato Araujo demuestra a Ernesto Cázares que Aristeo es su mejor amigo dentro de las playas más demandantes.

Una vez que Aristeo Cázares resultó ser eliminado de Exatlón, se inició una polémica respecto a Pato Araujo porque Ernesto Cázares puso en duda la amistad que tenían ambos.

Todo inició con un mensaje que el practicante de parkour posteó en Twitter en el que acusaba al futbolista de haber sido el causante de que su hermano saliera de la competencia.

La anterior publicación incendió las redes sociales, pero Ernesto Cázares después aclaró en un enlace de Venga la Alegría, que lo hizo porque al calor de la eliminación le dolió que su hermano saliera de Exatlón.

Eso es lo que yo sentía, no me arrepiento de haberlo hecho, ¿por qué piensas que Pato es tu amigo?, el vato quería sacarte

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Ernesto Cázares reconoció que el enojo lo impulsó a criticar a Pato

En el enlace en vivo en Venga la Alegría, Aristeo Cázares aclaró que cuando todos van a eliminación nadie uiere sacar a nadie, pero así es la competencia; sin embargo, le agradeció a su hermano el apoyo incondicional.

Muchas cosas pasan en el Exatlón, yo tengo una buena relación con mis compañeros, a lo largo de la temporada hemos vivido muchas cosas, Pato ha sido mi capitán y hay cosas que no se pueden percibir en la televisión de lo buena persona que es y tiene un buen temperamento

Por su parte, Pato Araujo, además de aclarar la situación en Exatlón, también publicó una emotiva foto en Instagram abrazando a Aristeo, donde le agradece su amistad y lo vivido en la competencia.

Un hermano no se escoge, pero este momento pudo escoger a su hermano. Gracias @ariscazares por darnos muy buenos momentos y estar a lado de un gran capitán

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