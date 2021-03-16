Exatlón: Mati Álvarez y Heliud Pulido vencen a sus oponentes y son los primeros semifinalistas de la competencia.

La semana número 29 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con inolvidables batallas que sorprendieron a todos los admiradores del exigente reality show. Tus atletas favoritos nos regalaron maravillosos duelos de primer nivel, pues dejaron el corazón en cada uno de los circuitos.

Javi Márquez y Aristeo Cázares se enfrentan por un sólido lugar en Exatlón

La máxima autoridad Antonio Rosique anunció la dolorosa salida de Dan Noyola tras sufrir una contundente fractura en la nariz. Sin embargo, las leyendas Javi y Aristeo se batieron en trepidante duelo para reemplazar al también conocido como ‘Relámpago’.

Tras un intenso duelo a 5 puntos, ‘Súper Papá’ se ganó un sólido lugar en la semana cumbre del querido reality show. El modelo fitness agradeció a la máxima autoridad Antonio Rosique por esta segunda oportunidad de participar en la recta final de la edición más cardíaca de Exatlón.

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Tus queridos atletas se enfrentan por un boleto dorado a la semifinal

Los participantes dejaron el corazón en el reciente selectivo de Exatlón: Titanes vs Héroes para obtener un pase dorado a las semifinales.

Las mujeres abrieron el cardíaco duelo, pues Mati Álvarez, Zudikey Rodríguez, Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio salieron a correr por una de las oportunidades más esperadas en el reality show.

Tras un cardíaco duelo, Mati Álvarez se convirtió en la primera atleta en colarse en el grupo de las tres mejores concursantes de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Estoy muy feliz, todavía estoy asimilando lo que pasó porque fue un tiro que no sabía cómo le iba a hacer. Supe descifrar, llegué sin miedo y eso es lo que debemos de hacer en la vida”, expresó ‘Golden Champion’ para millones de televidentes en casa.

Llegó el turno de los caballeros para batirse en el esperado selectivo varonil. Pato Araujo, Heliud Pulido, Javi Márquez y Christian Anguiano se enfrentaron cara a cara por su pase a las semifinales de Exatlón.

Tras un épico duelo, Heliud Pulido venció a sus contrincantes en un exigente circuito que puso a prueba sus habilidades deportivas en la semana cumbre del reality show.

"Me sentía muy cansado, es de esos días que sabes que estás en la recta final. Me concentré en lo mío, nunca dejé de luchar y voy a seguir insistiendo", refrendó 'Black Panther' sus ganas de convertirse en campeón.

Ahora, los atletas restantes deben de dar su mejor esfuerzo para ganar un boleto dorado a la semana más deseda de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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