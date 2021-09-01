Exatlón: ¿Quién fue el primer eliminado de cada temporada?

Todos y cada uno de nuestros atletas que han pisado las playas y tierras más demandantes de Exatlón México, son de alto rendimiento, pero dado lo reñida de la competencia, ha habido algunos que su paso ha sido efímero. Así que te presentamos al primer eliminado del reality show de cada temporada.

En la quinta temporada Guardianes vs Conquistadores, fue Estephanie Solís, la practicante de flag football, quien se convirtió en la primera deportista de alto rendimiento en desafortunadamente abandonar el programa.

Para la cuarta temporada, Titanes vs. Héroes, nuestro querido exfutbolista Alex Campos fue el número uno en quedar fuera de la competencia.

Te puede interesar: Exatlón: Ella es la famosa cantante que es mamá de Ximena Duggan.

Los eliminados también hacen historia

Yendo más hacia el pasado, para la tercera temporada de Famosos vs. Contendientes, fue el futbolista Kevin Rojas el primero en decir adiós de entre 40 participantes.

En la segunda temporada de Famosos Vs Contendientes, fue el corredor Miguel Ángel Sánchez el primer competidor de 37 en salir del reality show deportivo.

Finalmente, en la primera temporada Famosos Vs Contendientes, la fisicolculturista Shira se convirtió en la primera expulsada de las playas y tierras más demandantes en República Dominicana.

También podría interesarte: Exatlón: Ella es la bella novia de Antonio González, refuerzo de Guardianes.