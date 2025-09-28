“Mucha vida, Exatlón": Marysol Cortés envió el más emotivo mensaje para recordar a Antorcha Humana

El espíritu de compañerismo sigue marcando el rumbo de Exatlón México. En medio de la etapa previa a la novena temporada, Marysol Cortés, actual capitana del Equipo Blanco, sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de nostalgia y motivación, con el que también rindió homenaje a una excompañera muy especial.

¿Qué dijo Marysol Cortés en su mensaje sobre Exatlón México?

La atleta tapatía compartió una reflexión en redes sociales en la que evocó lo que significa para ella formar parte de la competencia. En su publicación, se mostró una imagen que unió a la “bebé Sol” con la mujer en la que se ha convertido, para expresar cómo su vida cambió desde su primera participación en Exatlón México.

Agradeció al Equipo Blanco por darle un nuevo impulso en esta etapa, donde reconoció que se trata de muchas más que victorias o derrotas, se trata de la oportunidad de conocerse a sí misma en cada reto. Su frase “Mucha vida, Exatlón” quedó grabada en el ánimo de los seguidores, quienes destacaron la autenticidad y la fuerza emocional de su mensaje.

Marysol Cortés recordó a Antorcha Humana

El detalle más emotivo llegó con la última fotografía del carrusel que compartió, donde aparece junto a Steph Gómez, mejor conocida como “Antorcha Humana”. Ambas coincidieron en Exatlón México y construyeron una amistad que dejó huella en sus trayectorias.

Los comentarios de los fanáticos no pasaron por alto la forma en que Marysol eligió honrarla, al recordar a la atleta que falleció en 2021 a causa de complicaciones por COVID-19. Aunque su paso por la competencia estuvo marcado por lesiones y circunstancias adversas, Steph se ganó el cariño de la audiencia gracias a su entrega y fortaleza.

Instagram Marysol Cortés con Steph Gómez

¿Quién es Marysol Cortés dentro de Exatlón México?

Originaria de Guadalajara, Marysol Cortés se dio a conocer en la tercera temporada, donde combinó su experiencia en el fútbol y el box con la exigencia de los circuitos. Aunque en ese año fue eliminada en la octava posición, regresó más fuerte en la quinta edición para convertirse en campeona y reafirmar su lugar entre las figuras más queridas de la competencia.

Más tarde, participó en dos ediciones All Star, donde sumó experiencia como parte del Equipo Azul. Ahora, como capitana del Equipo Blanco en el Exatlón Draft: El Ascenso, ya es considerada un referente de liderazgo y constancia. Su capacidad de reinventarse y mantener la motivación intacta es lo que le ha permitido mantenerse vigente a lo largo de diferentes etapas del programa.