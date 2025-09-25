¿Coincidencia o destino? Lo que revela el nombre Heliud sobre el campeón de Exatlón México

Hay nombres que parecen tener un propósito oculto. Algunos encierran historias, otros legados, y unos cuantos, como el de Heliud Pulido, evocan un simbolismo que conecta con fuerza, gloria y superación. Su paso por Exatlón México es uno de los más destacados en la historia del programa, pero pocos saben que su nombre tiene un origen tan potente como su trayectoria en las pistas.

¿Qué significa el nombre Heliud y cuál es su origen?

El nombre Heliud es una variación del hebreo Eliud, que se interpreta como “Dios es mi alabanza” o “Dios es mi gloria”. Está compuesto por las raíces “El” (Dios) y “Yehud” (gloria o alabanza), y tiene presencia en el Evangelio de Mateo, donde se menciona en la genealogía de Jesús. Aunque no es común en la actualidad, ha sido adoptado en culturas influenciadas por el cristianismo, especialmente en países como México.

Este trasfondo le otorga un sentido espiritual profundo, relacionado con la fuerza interior, la fe y el reconocimiento divino. Que un atleta con una carrera tan poderosa como la de Heliud Pulido lleve este nombre, parece más que una simple coincidencia.

¿Quién es Heliud Pulido, el atleta que marcó Exatlón México?

Originario de Tuxpan, Veracruz, Heliud ha construido una carrera deportiva sólida desde joven. Participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como representante mexicano en canotaje, disciplina en la que fue considerado uno de los mejores del mundo. Pero fue su entrada a Exatlón México lo que lo convirtió en una figura mediática y ejemplo de constancia.

¡Felicidades a Heliud! 🎉🙌🏻 Con una gran batalla entre Rojos, la leyenda consigue la recompensa y se lleva a casa una espectacular motocicleta deportiva. 🤩💪🏻🔴 #BatallaColosal #ExatlónMéxico pic.twitter.com/hqGRObVsx8 — Exatlón México (@ExatlonMx) March 13, 2025

Desde su debut en la tercera temporada del reality, no ha dejado de impresionar. Ganó su primera edición como campeón absoluto y ha vuelto en múltiples ocasiones, para acumular semifinales y un subcampeonato en All Star 2022. Su nivel competitivo, temple y resistencia lo han colocado entre los grandes del programa.

Con un nombre que representa gloria, y una carrera que lo respalda con títulos, finales y un impacto duradero en Exatlón México, Heliud Pulido parece estar cumpliendo con un propósito mayor. ¿Coincidencia o destino? Lo cierto es que Heliud lleva un nombre poderoso, y lo ha convertido en sinónimo de entrega, disciplina y legado dentro del universo Exatlón.

