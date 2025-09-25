¿Cuántos años tiene Ana Lago? La querida gimnasta que brilló en Exatlón celebra su cumpleaños

En Exatlón México hay atletas como Ana Lago que se han ganado un lugar muy especial en el corazón de quienes siguen el programa. Su historia como gimnasta, su participación en el reality deportivo y su carisma dentro y fuera de las pistas la convirtieron en una figura entrañable para los fans. Este 25 de septiembre celebra una vuelta más al sol, y la fecha no ha pasado desapercibida para quienes la han seguido desde sus primeros pasos en la gimnasia artística.

¿Cuántos años cumple Ana Lago?

Nacida el 25 de septiembre de 1995 en Monterrey, Nuevo León, Ana Lago acaba de cumplir 30 años. Su celebración es una buena ocasión para recordar cómo fue su paso por Exatlón México, donde se dio a conocer a un público más amplio gracias a su desempeño competitivo y su actitud inspiradora.

A través de sus redes sociales, la atleta compartió un mensaje en el que deja claro que esta nueva década la encuentra más fuerte y segura que nunca. El cariño de sus seguidores y de sus compañeros en Exatlón no se hizo esperar, pues llenaron su publicación de felicitaciones.

¿Cómo le fue a Ana Lago en Exatlón México?

Ana fue una de las atletas pioneras del programa al formar parte del Equipo Famosos en la primera temporada de Exatlón México, después volvió en otras ediciones donde reafirmó su conexión con el público. Su trayectoria deportiva previa y su capacidad para adaptarse al formato televisivo la hicieron destacar desde el inicio.

Durante su primera participación en aquella edición inicial, compartió pista con figuras como El Travieso Arce, Kenia Lechuga, Rommel Pacheco, entre otros. Logró llegar hasta la final femenina, donde obtuvo el tercer lugar. Aunque no se coronó campeona, su participación fue clave para consolidar la identidad del programa y ganarse el aprecio del público, que volvió a apoyarla en sus participaciones posteriores.

¿Qué ha hecho Ana Lago después de Exatlón?

Lejos de alejarse del deporte, Ana Lago asumió un nuevo rol como formadora de talento. Actualmente, es directora de Gimnasia Artística en la Unidad Deportiva CEDEREG, en Guadalupe, Nuevo León. Desde allí impulsa programas enfocados en la preparación de nuevas generaciones y la inclusión deportiva. Además, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde combina su faceta de entrenadora con momentos personales y colaboraciones públicas.

Con 30 años recién cumplidos, Ana Lago se consolida como una de las figuras más queridas de Exatlón México y un referente para quienes sueñan con una carrera dentro del deporte. Su historia es prueba de que la disciplina y la pasión pueden abrir caminos tanto dentro como fuera de la competencia.