La carrera que encendió Exatlón México: Rojos imbatibles mandan a una Azul al duelo final

Una última carrera bastó para que la intensidad explotara en Exatlón México: Los Rojos firmaron un cierre perfecto y empujaron a otra Azul rumbo a la eliminación del próximo domingo.

La noche en Exatlón México terminó con un golpe durísimo para los Azules, quienes buscaban levantar el ánimo, pero nada pudo frenar a unos Rojos encendidos que dominaron la última carrera y se llevaron el punto decisivo, enviando de inmediato a otra integrante azul a la eliminación del próximo domingo.

