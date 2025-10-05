Javi Márquez está de fiesta: así felicitaron por su cumpleaños al querido atleta de Exatlón México

Los fans de Exatlón México no dejaron pasar la ocasión para celebrar a uno de los atletas más queridos de la historia del programa. Javier Márquez, mejor conocido por muchos como “Big Papi”, estuvo de manteles largos y recibió una ola de felicitaciones que lo llenaron de emoción. Desde compañeros del show hasta seguidores incondicionales, todos se unieron al festejo para rendir homenaje al hombre que ha sido parte clave del Equipo Azul en varias temporadas.

¿Cuántos años cumplió Javi Márquez?

Originario de Guadalajara, Jalisco, Javi Márquez nació el 3 de octubre de 1991. En 2025 celebró 34 años con mensajes llenos de cariño, admiración y buenos deseos. Su trayectoria dentro de Exatlón México lo respalda pues fue semifinalista en la segunda temporada, finalista en la cuarta edición, cuarto finalista en la séptima y tuvo una participación destacada en el All Star 2022. Su constancia, fortaleza mental y espíritu competitivo lo convirtieron en uno de los grandes referentes del Equipo Azul.

A lo largo de las temporadas, se ganó el respeto tanto por sus habilidades en los circuitos, como por su cercanía con el público y su actitud siempre positiva. No es raro que seguidores lo llamen su “azul favorito en la historia” o que atletas como Fercho Hoffy le dediquen palabras de admiración tanto dentro como fuera de la competencia.

Instagram Amigos y excompañeros felicitaron a Javi Márquez

¿Qué famosos y excompañeros lo felicitaron en su cumpleaños?

Las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados a Javi, quien compartió algunos de ellos en sus historias. Héctor Osuna, Andrea Medina, Fercho Hoffy y otros atletas que han compartido equipo o rivalidad con él, no dudaron en mandarle abrazos virtuales, además de mensajes que destacaron su calidad humana, liderazgo y lo mucho que lo admiran.

Instagram Amigos y excompañeros felicitaron a Javi Márquez

Incluso algunos mensajes lo llamaron “el más guapo de Exatlón”, “el patrón de los rojitos” y “la persona más querida de México”, en una muestra del nivel de aprecio que genera entre los fans. Entre emojis de pastel, medallas y brazos fuertes, quedó claro que el cariño hacia Javi va más allá del campo de batalla.

Fiel a su estilo, Javi agradeció con humildad y carisma cada uno de los mensajes. Con una sonrisa y un “¡gracias a todos por su cariño, de verdad lo aprecio muchísimo!”, mostró que sigue siendo ese atleta cercano que conecta con todos. Así, entre abrazos digitales, mensajes llenos de corazón y hasta referencias divertidas a extraterrestres, Javi Márquez vivió un cumpleaños lleno de amor azul.