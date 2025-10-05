Bad Bunny rinde homenaje al Chavo del 8 en el show de SNL

El Chavo del 8 se ha convertido en una de las series de televisión más reconocidas en México, siendo un programa que durante su mayor estrellato se encargó de trascender a otros países, logrando un reconocimiento mundial. Recientemente, Bad Bunny, en el show de SNL, rindió homenaje al programa mexicano más famoso.

Dicho sketch ha generado mucha controversia, provocando miles de reacciones y dominando las redes sociales. Es así que te detallaremos toda la información que se conoce sobre la transmisión de sketch.

¿Cómo fue el homenaje al Chavo del 8?

En una reciente transmisión realizada por el show de SNL, se observa un sketch donde se rinde homenaje al Chavo del 8, contando con la participación de Bad Bunny, dándole vida al icónico personaje de “Quico”, sorprendiendo a todos al lograr hacer una voz similar al personaje original de la serie. Dentro del video vemos la participación de los siguientes actores:

Marcello Hernández como El Chavo

Sarah Sherman como La Chilindrina

Andrew Dismuke como Don Ramón

Chloe Fineman como Doña Florinda

Kenan Thompson como el Señor Barriga

Jon Hamm como el Profesor Jirafales

En el video de comedia, todo se realizó en inglés, siendo una gran oportunidad para que el público angloparlante pueda conocer el reconocido programa que dominó las televisiones de países de habla hispana. Un homenaje que muchos van a recordar.

¿Cuál ha sido la reacción al homenaje?

Por un lado, para algunos resultó extraño el presenciar el homenaje. Sin embargo, la cuenta oficial de TikTok de Chespirito, aplaude dicho video de comedia, resaltando que fue un contenido muy divertido y resaltando el gran trabajo de Bad Bunny al interpretar al hijo de Doña Florinda. Igualmente, son muchos los internautas que han aplaudido su talento al momento de interpretar al icónico personaje.

El homenaje del Chavo del 8, realizado en el show de SNL, se realizó después de confirmarse su participación en el SuperBowl 2026, siendo un importante paso para el cantante de Puerto Rico. Además, de ser un momento relevante, considerando que es un escenario internacional que ya cuenta con la participación de cantantes latinos.