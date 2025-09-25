Exatlón Draft El Ascenso | Avance 16 |Tensión al máximo: Los hombres se juegan todo en la batalla final rumbo a Exatlón México
Los hombres se enfrentan a la prueba más intensa hasta ahora: Una batalla final que no solo exige fuerza, sino también nervios de acero.
Una nueva batalla está por comenzar en Exatlón Draft El Ascenso y las tensiones crecen entre los equipos. Con la revelación de Mati Álvarez y Koke Guerrero como parte de los protagonistas de la próxima temporada, los atletas varoniles se juegan su última carta para asegurar un lugar en la novena entrega de Exatlón México.
