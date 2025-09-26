Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Negro juega con el corazón en la cancha, ¿lograrán mantener la calma?

En el más reciente enfrentamiento de Exatlón Draft El Ascenso, el Equipo Negro dejó ver toda su fuerza y determinación al luchar hasta el último segundo en la cancha, con la esperanza de asegurar un lugar en la próxima temporada de Exatlón México. La tensión creció con cada jugada, mostrando a los atletas al borde de la desesperación, pero también con la garra necesaria para seguir en la contienda.

