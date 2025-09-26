Exatlón Draft El Ascenso: Solo una buena estrategia podría definir quién llegara a la próxima temporada de Exatlón México

En la recta decisiva de Exatlón Draft El Ascenso, las tensiones han alcanzado un nivel inesperado, obligando a los equipos a replantear sus estrategias si quieren asegurar un lugar en la novena temporada de Exatlón México. La intensidad de cada enfrentamiento no solo mide fuerza y velocidad, sino también la capacidad de mantener la unión dentro del grupo, pues cualquier error podría dejar a un atleta fuera de la competencia.

