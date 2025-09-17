¿Sabías que Mati Álvarez es empresaria? Estos son sus negocios fuera de Exatlón

El legado de Mati Álvarez en Exatlón México trasciende los circuitos y las playas, pues su poder atlético y su carácter imbatible le ganaron el título de leyenda. Algo que lleva fuera de cámaras, pues también ha sabido construir un perfil sólido como emprendedora. Con una visión enfocada en el deporte, la comunidad y el bienestar, ha lanzado varios proyectos que reflejan sus pasiones personales y su disciplina profesional.

¿Qué negocios tiene Mati Álvarez actualmente?

Uno de los emprendimientos más sólidos de Mati actualmente es Expertfut7, un complejo deportivo en la región de Cuautlancingo, Puebla, que está especializado en torneos de fútbol rápido tanto para categorías femeniles como varoniles.

Las instalaciones cuentan con canchas de pasto sintético e iluminación nocturna, por lo que ofrece una infraestructura de calidad para los equipos inscritos, quienes incluso compiten por atractivos premios en efectivo. Este proyecto fomenta el deporte, impulsa la participación juvenil en espacios seguros y organizados.

Otro de sus negocios más recientes es Wukong Parkour, un gimnasio ubicado en la Ciudad de México que, como su nombre lo indica, está dedicado a entrenamientos de parkour. El espacio cuenta con horarios flexibles, promociones para grupos y un programa especial para niños llamado Wu Camp. Desde su inauguración, ha generado gran interés entre jóvenes que buscan nuevas disciplinas urbanas para desarrollarse física y mentalmente.

¿Cómo ha invertido Mati Álvarez sus ganancias del reality show?

La heptatleta profesional ha utilizado el éxito y la estabilidad económica que le ha brindado Exatlón México para impulsar diversos proyectos producto de su espíritu emprendedor. Aunque no todos ellos continuaron su vida activa, son una muestra de su gran capacidad y visión empresarial.

En el pasado, Mati incursionó en el mundo de la moda y la cosmética. Lanzó una línea de joyería inspirada en la comunidad LGBT+, de la que es defensora, la cual ya no sigue activa. Además, tuvo una marca de skincare llamada Ativa by Mati, que se enfocaba en productos para la rutina diaria de cuidado de la piel. Sin embargo, esta línea parece estar inactiva desde 2023 en sus medios de contacto y redes sociales.

¿Quién es Mati Álvarez, la máxima campeona de Exatlón?

Mati Álvarez es una heptatleta profesional originaria de Puebla. Se unió a Exatlón México en su tercera temporada y desde entonces se ha consolidado como una leyenda. Ostenta el título de máxima campeona del programa, pues se ha coronado en tres ediciones regulares y en una copa internacional. Su consistencia es tal que es la única competidora que jamás ha disputado un Duelo de Eliminación, algo que demuestra un dominio imbatible en el circuito que la ha posicionado indiscutiblemente como la “Reina de Exatlón”.