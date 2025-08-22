Estos días faltan para el inicio de la novena temporada de Exatlón México

Todo está listo para disfrutar de la que será, sin duda, una de las ediciones más importantes y llamativas que este reality show ha tenido en su historia. La novena temporada del Exatlón México está a punto de llegar, motivo por el cual no está de más conocer cuántos días faltan para su comienzo a partir de hoy.

Después de varios meses de espera, y de que la octava edición trajera consigo muchas sorpresas al respecto, el Exatlón México volverá a las playas de República Dominicana para disputar la novena temporada, misma que se considera una de las más importantes por la cantidad de atletas que volverán.

En 'El otro lado de los Realities' revivimos el momento donde Paulette salió debido a un accidente dentro de la competencia. ¡Esto se comentó al respecto! 🫢 ExatlónMéxico https://t.co/mVJLzQeg8n pic.twitter.com/IEE5FBqqY9 — Exatlón México (@ExatlonMx) August 14, 2025

¿Cuándo empieza la novena temporada del Exatlón México?

Fue hace unos días cuando Antonio Rosique, conductor de este reality show de TV Azteca, confirmó que la novena temporada del Exatlón México comenzará el próximo lunes 1 de septiembre. En otras palabras, a partir de hoy quedan un total de 10 días para su inicio oficial.

Cabe mencionar que el Exatlón México es uno de los programas más importantes que la barra de TV Azteca tiene en la actualidad, por lo que la producción decidió no escatimar en esfuerzos y presentar esta edición solo un día después del término del Survivor México, el cual culminará el domingo 31 de agosto.

En ese sentido, debes saber que, antes de dar paso con la novena temporada, se llevará a cabo una edición más del Exatlón Cup, misma que enfrentará a cinco países a nivel mundial y que traerá consigo el regreso de leyendas como Mati Álvarez y Paulette Gallardo, por citar solo algunos ejemplos.

Un integrante más llega a la familia de #ExatlónMéxico. 🥹🙌 ¡Así fue la noticia! 💙🏃‍♂️ https://t.co/Wd0L5qsphp — Exatlón México (@ExatlonMx) August 20, 2025

¿Quiénes son los máximos campeones del Exatlón México?

Son muchas y muy variadas las leyendas que han formado parte del Exatlón México en su historia; sin embargo, de entre estas destacan dos que lo han ganado absolutamente todo. La primera de ellas es Mati Álvarez gracias a sus conquistas como integrante de los Famosos, mientras que por los Contendientes aparece un Koke Guerrero que, además de ganar su temporada, logró llevarse las dos ediciones All Star.