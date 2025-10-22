¡Sin nominación! Alfredo Adame sacó a La Bea de La Granja VIP: “Le boté sus tiliches”

En La Granja VIP todo puede pasar, y si no que lo diga La Bea, quien esta mañana despertó lista para vestirse… solo para descubrir que ya no tenía ropa en su clóset. ¿El responsable? Alfredo Adame, que en un movimiento accidental, pero muy Adame, metió todas sus cosas en una caja y las mandó directo a la bodega.

¿Por qué Alfredo Adame sacó las cosas de La Bea en La Granja VIP?

Mientras el resto de los granjeros se alistaba para comenzar el día, Adame notó que uno de los clósets estaba casi vacío. Supuso que pertenecía a Carolina Ross, quien ya fue eliminada, y sin preguntar decidió hacer espacio para sus cosas. Tomó lo poco que quedaba, lo metió en una caja y avisó que eran pertenencias olvidadas por Carolina para que se las hicieran llegar desde la bodega.

Lo que no sabía es que ese espacio no estaba abandonado, en realidad era el de La Bea. Cuando ella se dio cuenta, preguntó en voz alta qué había pasado con sus cosas. Fue entonces cuando Eleazar y Kim le dijeron que el autor del desalojo exprés había sido nada menos que Adame.

¿Cómo reaccionó La Bea cuando descubrió lo que hizo Adame?

Con sorpresa y algo de gracia, La Bea encaró a Alfredo Adame para preguntarle por qué la había “sacado”. Él, sin rodeos, le explicó la confusión mientras reía con la situación. Incluso le contó a Lis durante el desayuno que creyó que estaba haciendo lo correcto, aunque al final terminó sacando a alguien que ni siquiera estaba nominada al “botar sus tiliches” a la bodega.

Kim no perdió la oportunidad de soltar una frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa: “La sacó sin estar nominada”. Una línea que resume perfecto este momento chusco que ya se ganó un lugar entre los más comentados del día.

Recuerda que son los últimos días de la señal 24/7 gratis, pero puedes seguir enterándote de todo lo que pasa en La Granja VIP en Azteca UNO (lunes a viernes 9:00 pm y domingo 8:00 pm), además de disfrutar del acceso total en Disney+.